SEC quer modernizar regulamentação para organizar mercados

O novo presidente da SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, Gary Gensler, anunciou nesta quarta-feira (9) que quer modernizar o regulamento dos mercados, em particular a forma como fixam preços como resposta a mudanças tecnológicas no mundo das finanças.



"Acho que convém estudar quais são os meios para atualizar as regras da SEC e assegurar que nossos mercados acionários respondam à sua missão: manter mercados justos, ordenados e eficientes, enquanto protegemos os investidores e facilitamos a formação de capital", declarou Gensler em uma conferência em Washington sobre plataformas bolsistas.



Gensler, que assumiu o cargo em abril, disse que o desenvolvimento tecnológico sacudiu os mercados financeiros, tanto no que diz respeito às vias de acesso à bolsa para os pequenos investidores quanto à concorrência entre plataformas de negociação.



Graças a diferentes aplicativos de corretagem, em particular o Robinhood, os investidores particulares podem investir na bolsa sem passar por uma entidade específica tradicional.



Cerca da metade das transações em janeiro foi feita em grandes plataformas de bolsas como o Nasdaq ou a New York Stock Exchange.



"A concentração no mercado pode dissuadir qualquer concorrência sadia e limitar a inovação", afirmou Gensler em videoconferência. "Também aumenta os riscos sistêmicos se um ator importante ou com parte importante do mercado quebra", advertiu.