COVID-19: farmacêutico tenta deteriorar vacinas por acreditar em fake

Um farmacêutico americano foi condenado a três anos de prisão depois que se declaroudede formadezenas de doses de vacinas contra a COVID, informou o Departamento de Justiça.Steven Brandenburg, de 46 anos,deliberadamentedo imunizante da Moderna do refrigerador do hospital em que trabalhava no Wisconsin, de acordo comjudiciais.O farmacêutico também terá que pagar 83.800 dólares ao hospital comoEle retirou as vacinas da geladeira durante o turno noturno e as deixou por várias horas emambiente antes de colocá-las de volta na geladeira para que fossemno dia seguinte.No total, 57 pessoas receberam estas, segundo o governo."A tentativa deliberada dedoses de vacina em uma situação desanitária nacional é um crime grave", afirmou Brian Boynton, assistente do procurador-geral responsável por questões civis no Departamento de Justiça.Steven Brandenburg declarou queque a vacina era perigosa para as pessoas e poderia modificar o DNA.A vacina da Moderna, assim como a desenvolvida pela Pfizer-BioNTech, é baseada na tecnologia de RNA mensageiro, um sistema que 'ensina' o sistemaa combater um vírus.Mais de 124 milhões de doses do imunizante da Moderna foramnos Estados Unidos.