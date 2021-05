Veja: invasão de ratos na Austrália destrói plantações e assusta moradores

Ratos mortos após armadilhas de moradores (foto: Reprodução/Twitter)

Uma invasão de milhões de ratos domésticos, mais conhecidos como camundongos, em fazendas do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, nas últimas semanas, tem assustado moradores e devastado as produções agrícolas.

O motivo do surgimento da praga é o bom clima da região que, por muitos anos, enfrentou forte seca e a recuperação dos campos. Agora, as condições climáticas favorecem a aparição dos ratos que, segundo especialistas, podem “desaparecer” com a chegada do inverno.

Depois da longa estiagem que já havia prejudicado a economia local, a invasão dos ratos é considerada a pior praga que os moradores já enfrentaram.





Norman Moeris é fazendeiro na cidade de Gilgandra e o prejuízo em sua fazenda já passa da casa dos R$ 210 mil. "Carros, tratores, tudo o que eles (ratos) podem invadir, eles invadem e roem. Aonde quer que eles possam ir, eles vão", disse.





Além disso, os ratos são capazes de gerar uma ninhada de seis a 10 crias em poucas semanas. Em sua reprodução, uma única fêmea pode dar à luz até 500 roedores. Um outro agravante é que a maioria das regiões da Austrália só têm uma safra por ano. Sendo assim, com a invasão dos ratos, o prejuízo é enorme em uma época em que os ganhos seriam superiores.





O governo de Nova Gales do Sul disponibilizou uma verba de R$ 210 milhões para apoiar os agricultores atingidos pela praga em suas propriedades.

