Austrália fecha estado de Victoria e 'confina' cinco milhões de pessoas

Cidade de Melbourne, a segunda mais populosa da Austrália, está com a população confinada (foto: William West/AFP)

impôs umna quinta-feira para mais de cinco milhões de pessoas em, sua segunda cidade mais populosa, e no resto do estado de, para conter umde COVID-19.A ordem depermanecerá em vigor por pelo menos, informou o primeiro-ministro do estado em exercício, James Merlino, após o foco de infecções local dobrou para 26 casos de um dia para outro, um número insignificante se comparado com o de outros países."No último dia vimos mais evidências de que estamos enfrentando umado vírus, uma variante preocupante que está avançando mais rápido do que detectamos", explicou Merlino sobre a variante indiana do coronavírus.O confinamento buscados novos casos, e a medida só permite que os residentes deixem suas casas por motivos essenciais, inclusive para receber a vacina anticovid.Esta é a quarta vez que Melbourne entra emdesde o início da, passando quatro meses sob severas medidas de restrição no ano passado.Nos últimos meses, a Austrália teve poucas medidas de contenção ao conseguir conter a disseminação do coronavírus, mas críticos apontam que ana aplicação dasdeixou a população exposta a novos surtos.A Austrália, com 25 milhões de habitantes, registrou cerca de 30.000 casos de COVID-19 e menos de 1.000 mortes, principalmente no estado de Victoria.