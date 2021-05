Solidariedade: papa beija a tatuagem de uma sobrevivente do Holocausto

(foto: AFP PHOTO / VATICAN MEDIA)

O papa Francisco, nesta quarta-feira (26/5), o número detatuado no braço de uma sobrevivente do, durante a audiência geral realizada no Vaticano, em um gesto espontâneo deLidia Maksymowicz, de 81 anos, polonesa de origem bielorrussa,em 1943 para o campo de Auschwitz Birkenau quando tinha menos de três anos de idade, também foi vítima das experiências dode guerra Josef Mengele.Entre os presentes narealizada ao ar livre, a idosa aproveitou para cumprimentar o pontífice no final do encontro.Depois de trocarem algumas palavras, ela puxou a manga para mostrar ao sumoa tatuagem com o número 70072, marcada pelos nazistas quando ela entrou no campo deO papa argentino se inclinou para beijá-la, e a sobrevivente, comovida, abraçou-o espontaneamente."Com o Santo Padre nos entendemos com um olhar, nenhuma palavra foi necessária", confidenciou a senhora depois de seu encontro com o papa, segundo o portal de notícias do Vaticano.Entre os últimos sobreviventes dos campos de concentração nazistas, Maksymowicz está na Itália como convidada da associação "Memória Viva" para contar aos jovens seu, coletado em um documentário intitulado "A menina que não sabia odiar".Submetida aexperimentos médicos do dr. Mengele, comode vírus,e venenos, a senhora considera um dever contar sua história para que ela não se repita."Todas as crianças sabiam quem era Mengele e tinham medo dele. Considero que tenho a missão de contar minha história, devo isso a quem morreu", confessouum encontrocom centenas de jovens italianos."Sou uma das poucas sobreviventes. Mais de 200.000 crianças morreram lá", frisou.Adotada e salva por uma família polonesa após suaem 1945, ela encontrou sua verdadeira mãe na Rússia em 1962, graças às tatuagens.O pontífice latino-americano, que tem entre seusmais próximos vários judeus argentinos, esteve em 29 de julho de 2016 nos campos de Auschwitz e Birkenau, na Polônia, uma das visitas mais emocionantes de seu