Johnson recebe duras críticas de ex-assessor por gestão da pandemia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi acusado nesta quarta-feira (26) por seu ex-conselheiro Dominic Cummings de ter demorado a perceber a dimensão da pandemia da covid-19, uma crise administrada de forma "desastrosa" pelo governo.



Diante de uma comissão parlamentar, o polêmico estrategista político também assumiu sua parcela de responsabilidade pelos "erros" cometidos no início de 2020, após o surgimento do novo coronavírus.



"A verdade é que ministros, funcionários do alto escalão e assessores como eu não estivemos à altura, de forma desastrosa, do que o público espera de seu governo em uma crise como esta", disse Cummings.



O ex-conselheiro expôs um quadro lamentável do poder neste período, com um governo desprevenido e cego diante da deterioração da situação, um governo ocupado pela irritação da parceiro de Boris Johnson com um artigo sobre seu cachorro e um ministro da Saúde acusado de ser mentiroso.



Boris Johnson viu a pandemia da covid-19 como uma "história para assustar", continuou Cummings, sugerindo que o primeiro-ministro considerou a possibilidade de se fazer contaminar ao vivo pela televisão para mostrar que "não havia nada a temer".



Ao ser questionado no Parlamento sobre estas acusações, o premiê disse assumir "total responsabilidade" pela gestão da pandemia, chamando esta crise de "uma das mais difíceis" atravessadas pelo país em muito tempo. Afirmou ainda que sempre seguiu o conselho dos cientistas.



Seis meses depois de sua saída em um contexto de disputas internas, Cummings, mentor da bem-sucedida campanha do Brexit, em 2016, e arquiteto da brilhante vitória de Boris Johnson nas eleições legislativas de dezembro de 2019, tornou-se implacável com o primeiro-ministro.



Por duas vezes, porém, Cummings evitou responder a pergunta sobre se era verdade, como afirmam diferentes veículos de comunicação, que Johnson disse que "preferia ver milhares de corpos empilhados" antes de ordenar um terceiro confinamento.