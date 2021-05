O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma se declarou, nesta quarta-feira (26), "inocente" após a leitura das acusações em um julgamento por suborno que data de mais de 20 anos.



Zuma, de 79 anos, permaneceu impassível no tribunal de Pietermaritzburg (leste). Vestido com um terno escuro e uma máscara cobrindo o rosto, compareceu junto com vários seguidores e vários de seus filhos.



Nesse processo, que foi adiado várias vezes, ele enfrenta 16 acusações de fraude, corrupção e crime organizado, relacionadas à compra, em 1999, de equipamento militar de cinco empresas europeias, quando era vice-presidente do país.



Ele é acusado de ter embolsado mais de quatro milhões de rands (quase 290 mil dólares pelo câmbio atual) em subornos da gigante francesa Thales, um dos grupos que ganhou o suculento contrato de mais de 3,3 bilhões de dólares.



Em várias ocasiões, o magistrado Piet Koen dirigiu-se ao ex-presidente, perguntando-lhe em consideração "o tamanho do caso" se ele pessoalmente confirmava as palavras de seu advogado.



Levantando-se, Jacob Zuma disse sem pestanejar: "Eu me declaro inocente".



A empresa Thales, processada por corrupção e lavagem de dinheiro, também se declarou "inocente".



Como chefe de Estado, entre 2009 e 2018, Zuma foi forçado a renunciar após uma série de escândalos.



O Ministério Público prevê que mais de 200 testemunhas irão testemunhar neste julgamento.