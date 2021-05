Alemanha investiga Google por práticas contra livre-concorrência

O gigante norte-americano Google é alvo de uma investigação na Alemanha por práticas contrárias à livre-concorrência, em aplicação de uma lei recente que reforça o poder do Estado contra os gigantes do setor digital - anunciaram as autoridades locais nesta terça-feira (25).



O escritório federal anticartéis abriu uma investigação contra duas entidades europeias do Google e contra sua matriz Alphabet, nos Estados Unidos, "conforme a nova regulamentação para empresas do setor digital", anunciou o presidente do órgão, Andreas Mundt, em um comunicado.



Medidas similares já foram lançadas este ano contra Amazon e Facebook.



As autoridades querem determinar se o "grande número de serviços" desenvolvidos pelo Google lhe dão uma "importância crucial para a concorrência nos mercados", explicou Mundt, em uma nota.



O Google opera o mecanismo de busca homônimo, a plataforma do YouTube, o serviço de geolocalização Maps, o sistema operacional Android e o navegador Chrome.



Seus concorrentes têm dificuldade em competir com este "ecossistema", uma situação à qual o órgão alemão agora pode aplicar sanções, desde que comprovada a existência de abuso de posição dominante.



Em virtude dessa lei, o escritório iniciou outro procedimento, nesta terça-feira, com o objetivo de examinar "de muito perto as condições de tratamento de dados" dos usuários, que são o centro do negócio do Google e de outros gigantes tecnológicos.



O objetivo é determinar se os consumidores "têm opções suficientes sobre o uso de seus dados por parte do Google", quando usam seus serviços, acrescentou Mundt.



