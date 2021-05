Morre soldado armênio em tiroteio na fronteira com Azerbaijão

Um soldado armênio morreu nesta terça-feira (25) em um confronto com as forças azerbaijanas na fronteira entre os dois países, que em 2020 estiveram em guerra, anunciou o ministério da Defesa da Armênia.



"Um soldado morreu em um tiroteio depois que as forças azerbaijanas abriram fogo no ponto fronteiriço de Verin Chorja no distrito de Gegarkunik" no leste da Armênia, segundo um comunicado do ministério.



A "calma" voltou à fronteira, informou o comunicado.



A área onde ocorreu o incidente desta terça-feira faz fronteira com o distrito de Kalbajar, que as forças azerbaijanas recuperaram no final da guerra que ocorreu entre 27 de setembro e 10 de novembro, depois de quase três décadas sob controle armênio.



A guerra de 2020 entre Armênia e Azerbaijão deixou cerca de 6.000 mortes. O conflito terminou com uma derrota militar armênia.