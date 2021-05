Afeganistão: talibãs prometem 'ambiente seguro' para humanitários no país

(foto: Jewel Samad/AFP)

Osprometeram nesta terça-feira (25/5) um "ambiente seguro" para os diplomatas estrangeiros, depois que a Austrália anunciou que fechará suano Afeganistão por crescentes temores sobre a segurança com a retirada das tropas"O Emirado Islâmico do Afeganistão garante a todos ose aos funcionários das organizaçõesque (os talibãs) não representarão nenhuma ameaça para eles", afirmou o porta-voz dos talibãs, Mohammad Naeem, à AFP."Ofereceremos um ambiente seguro para suas", completou.A Austrália fechará sua embaixada no Afeganistão nos próximos dias, anunciou o primeiro-ministro Scott Morrison, alegando um "ambiente de crescenteem termos de segurança".As tropas americanas devem sair do Afeganistão até 11 de setembro, 20º aniversário dos ataques da Al-Qaeda que provocaram ado país.O governo e os serviços de segurança do Afeganistão permanecem frágeis, apesar da ajuda internacional recebida durante duas décadas para fortalecer sua, e não está claro como funcionarão sem o apoio das forças americanas.