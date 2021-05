EUA quer evitar que reconstrução de Gaza beneficie o Hamas

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou nesta terça-feira (25) que o governo dos Estados Unidos deseja garantir que a ajuda internacional para reconstruir a Faixa de Gaza, que sofreu importantes danos materiais após 11 dias de confrontos com Israel, não beneficie o governante movimento islamita Hamas.



Durante o primeiro dia de sua visita ao Oriente Médio que pretende consolidar a trégua entre Hamas e Israel, Blinken afirmou que ainda "há muito trabalho" por fazer para "restaurar" a confiança entre israelenses e palestinos.



"Trabalharemos estreitamente com nossos parceiros, com todos, para garantir que o Hamas não se beneficie da ajuda à reconstrução", afirmou Blinken após uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém.



Diante do chefe da diplomacia americana, que reiterou "o direito de defesa de Israel", Netanyahu advertiu que a resposta do Estado hebreu será "muito potente", caso o Hamas viole o cessar-fogo, anunciado na sexta-feira.



O secretário de Estado americano anunciará durante a visita uma ajuda de Washington para a reconstrução de Gaza e também tem uma reunião programada com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, antes de prosseguir a viagem pelo Egito e a Jordânia, dois atores regionais importantes.



Pouco depois do cessar-fogo, o governo dos Estados Unidos expressou apoio à "solução de dois Estados", israelense e palestino, respaldada pela comunidade internacional, mas que a administração anterior de Donald Trump afastou de sua agenda.



Mas os últimos comunicados do Departamento de Estado e da Casa Branca não mencionaram a solução de dois Estados.



"Nossa prioridade é, antes que mais nada, conseguir que o cessar-fogo continue", disse uma fonte do governo americano antes da viagem de Blinken.



A fonte considerou "prematuro" qualquer plano mais ambicioso.



Apesar dos intensos esforços diplomáticos, as tensões persistem entre israelenses e palestinos.



As forças de Israel mataram nesta terça-feira um palestino na Cisjordânia, informaram fontes das forças de segurança israelenses e palestinas.



Na segunda-feira, as forças do Estado hebreu mataram um palestino de 17 anos, autor de um ataque com faca que deixou dois feridos em Jerusalém Oriental, perto do bairro palestino de Sheikh Jarrah.



- Tensões persistentes -



As tensões na área de Jerusalém Oriental, a parte palestina da Cidade Sagrada ocupada e anexada por Israel, foram a faísca que provocou o novo conflito violento entre Israel e Hamas.



Milhares de pessoas protestaram em Jerusalém Oriental para apoiar as famílias palestinas deste bairro ameaçadas de expulsão de suas casas, em benefício de colonos israelenses.



As tensões entre palestinos e as forças israelenses também afetaram a Esplanada das Mesquitas, terceiro local sagrado do islã. Em 10 de maio começaram os confrontos entre Hamas e Israel, que duraram 11 dias e terminaram com 253 palestinos mortos em Gaza, incluindo 66 menores de idade.



Em Israel, os lançamentos de foguetes a partir de Gaza deixaram 12 mortos, incluindo uma criança, uma adolescente e um soldado.



- Egito, mediador -



Mediador tradicional entre palestinos e israelenses, o Egito tenta consolidar o cessar-fogo, que não detalha nenhuma condição para o fim da violência nem estabelece qualquer plano para a reconstrução da Faixa de Gaza.



Uma delegação egípcia está no território palestino para negociar com o Hamas, organização que Estados Unidos e União Europeia consideram "terrorista". O chefe da diplomacia egípcia, Sameh Shoukry, foi recebido na segunda-feira em Ramallah por Abbas.



Israel, que impõe um bloqueio terrestre e marítimo ao território palestino há quase 15 anos, acusa o Hamas de ter desviado a ajuda internacional para fins militares e afirmou que deseja um "mecanismo" internacional para evitar a repetição do cenário.



O presidente americano, Joe Biden, afirmou na semana passada que estava trabalhando com a ONU para enviar ajuda humanitária para reconstruir Gaza, mas sem dar ao Hamas a "oportunidade de reconstruir seu sistema de armamento".



Na segunda-feira, ele conversou com o colega egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, sobre os "esforços internacionais para reconstruir Gaza e proporcionar ajuda humanitária de urgência" de acordo com fontes do Cairo.



Israel também anunciou a reabertura a partir desta terça-feira da passagem de Kerem Shalom, uma área utilizada para mercadorias e que permitirá a entrada de ajuda humanitária em Gaza.