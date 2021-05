'Cena dos corpos não me deixou dormir', diz bombeiro de tragédia na Itália

Local da queda do Teleférico, na Itália (foto: Reprodução/Corriere dela Sera)

“A cena dos corpos das crianças não me deixou dormir esta noite. É como se uma bomba tivesse explodido, os corpos estavam espalhados pelo chão, alguns até a 30 metros de onde a cabana caiu”, relatou.

Cristiano L’Altrella, que estava na equipe de Matteo, descreveu o cenário como “um inferno”. “Havia cinco pessoas, empilhadas umas em cima das outras. Apenas um respirou, o que estava acima dos outros. Tentamos de todas as maneiras salvá-lo. Também não consigo descrever o que vi, forte demais”, disse.





O acidente

O acidente aconteceu nesse domingo (23/05), a 100 metros da última estação do teleférico que percorria o trajeto do lago Maior até a montanha de Mottarone, de 1.490 metros de altitude.





De acordo com as equipes de resgate, a tragédia teria sido provocada pela ruptura de um cabo de carga, o que provocou a queda da cabine com 15 pessoas em seu interior.





A cabine desabou de uma altura de 15 metros e depois rolou por uma parte da ladeira, antes de bater em uma árvore. As autoridades descartaram um problema de sobrecarga, pois as cabines podem transportar mais de 35 passageiros.





O acidente aconteceu no dia em que a Itália autorizou a abertura das instalações para turistas em toda a península, após meses de fechamento pelas restrições impostas pela pandemia da COVID-19. O teleférico acidentado ficou fechado entre 2014 e 2016 para trabalhos de reforma e manutenção.