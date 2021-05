Casal morto em queda de teleférico na Itália ia se casar no próximo mês

Cerimônia de casamento estava marcada para o mês de junho (foto: Reprodução/Corriere dela Sera)

O trágico acidente envolvendo a queda de um teleférico, no norte da Itália, nesse domingo (23/5), matou um casal que estava de casamento marcado para o próximo mês. Vittorio Zorloni, de 55, e a sua companheira Elisabetta Personini, de 37, morreram no local. O filho do casal, Mattia, de 5 anos, morreu no hospital.









A família vivia na comunidade Vedano Olona, na província de Varese. Segundo informações do jornal italiano “Corriere dela Sera”, o casal morreu na hora. Já a criança foi levada em estado grave ao Hospital de Torino, mas morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.





O presidente da região da Lombardia, ao norte da Itália, Attilio Fontana, classificou o acidente como “terrível”. “Chocado com o que aconteceu, expresso as condolências às famílias das vítimas. É um drama que realmente chocou e atingiu fortemente a Lombardia, já que tantos eram nossos concidadãos . O terrível é que no dia da reabertura esta tragédia inaceitável aconteceu”, disse.

Local da queda do Teleférico, na Itália (foto: Reprodução/Corriere dela Sera)



O acidente

O acidente aconteceu nesse domingo (23/05), a 100 metros da última estação do teleférico que percorria o trajeto do lago Maior até a montanha de Mottarone, de 1.490 metros de altitude.





De acordo com as equipes de resgate, a tragédia teria sido provocada pela ruptura de um cabo de carga, o que provocou a queda da cabine com 15 pessoas em seu interior.





A cabine desabou de uma altura de 15 metros e depois rolou por uma parte da ladeira, antes de bater em uma árvore. As autoridades descartaram um problema de sobrecarga, pois as cabines podem transportar mais de 35 passageiros.





O acidente aconteceu no dia em que a Itália autorizou a abertura das instalações para turistas em toda a península, após meses de fechamento pelas restrições impostas pela pandemia da COVID-19. O teleférico acidentado ficou fechado entre 2014 e 2016 para trabalhos de reforma e manutenção.

