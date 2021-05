China: corrida em montanha deixa 21 mortos após queda brusca de temperatura

Equipes de resgate buscam os corredores na montanha (foto: STR)

Umade 100 quilômetros disputada em umana província de, no noroeste da, terminou com a morte de 21 pessoas neste sábado (22/5).De acordo com a Reuters, o percurso foi interrompido com a chegada de umaque levou parte dos 172 participantes a apresentaremSegundo a agência estatal Xinhua, os atletas, que já estavam sob efeito da altitude, foram pegos de surpresa com a queda brusca nas temperaturas, fortes ventos e granizo.Mais de 1,2 mil pessoas foram enviadas pelas autoridades locais para fazer o resgate dos 172 participantes, além de drones de imagens térmicas, detectores de radar e equipamentos de demolição. Neste domingo (23/5), 151 participantes foram confirmados em segurança.