Governo da RDC ordena evacuação de Goma após erupção vulcânica

O governo da República Democrática do Congo (RDC) ordenou na noite deste sábado a evacuação da cidade fronteiriça de Goma, no leste do país, após a erupção do vulcão Nyiragongo.



A lava atingiu o aeroporto da cidade no começo deste domingo. Um oficial do Parque Nacional Virunga, onde fica o vulcão, enviou uma mensagem aos funcionários alertando para a piora da situação.



Milhares de pessoas já haviam deixado a cidade antes mesmo de o Monte Nyiragongo começar a lançar uma fumaça vermelha no céu noturno. No fim da noite de sábado, o ministro das Comunicações, Patrick Muyaya, anunciou no Twitter que estava sendo ativado um plano de evacuação de Goma, após uma reunião de emergência. "O governo estuda as medidas urgentes que deve tomar a partir de agora."



A atividade repentina assustou a população. Milhares de pessoas fugiram do posto fronteiriço para o sul da cidade, e outras para o oeste, rumo à região de Masisi. "Há muita gente na estrada, muitos carros", descreveu um morador, que levava a família de carro para a localidade de Sake, pela estrada de Masisi. "Tem crianças, mulheres e idosos que vão caminhando, e com a chuva é complicado."



O oficial do Parque Virunga detalhou neste domingo que, "além do rio de lava na direção nordeste outro rio desce sobre a cidade. Chegou agora ao aeroporto e deve descer até o Lago Kivu."



"A erupção do Nyiragongo é semelhante a de 2002", acrescentou o oficial, pedindo a todos que moram perto do aeroporto que deixem a região imediatamente. Ele assinalou que, no momento, "os outros bairros da cidade não correm perigo" e não devem ser alcançados pela lava.



- Céu vermelho -



O fornecimento de energia já havia sido interrompido em várias partes da cidade quando centenas de moradores começaram a deixar suas casas. Antes do aviso oficial, um jornalista da AFP constatou desde Goma fortes labaredas vermelhas expelidas pelo vulcão, localizado às margens do Lago Kivu.



Moradores da cidade, alguns bastante assustados, corriam para casa ou olhavam com preocupação na direção da cratera, que domina Goma. "O céu ficou vermelho. Ao longe, observam-se chamas gigantes. Mas não treme. As sirenes não foram acionadas", contou à AFP por telefone a moradora Carine Mbala.



"Todos na cidade sabem o que fazer quando há uma erupção", ressaltou Joseph Makundi, coordenador da Defesa Civil para a região de Kivu do Norte, em entrevista a uma rádio local. "Vocês não devem entrar em pânico." As mães devem reunir seus filhos e levar os itens necessários, como documentos importantes e alimentos para a viagem, acrescentou.



Em relatório elaborado no último dia 10, o Observatório de Vulcanologia de Goma alertou que a atividade sísmica ao redor do vulcão havia aumentado e garantiu um monitoramento cuidadoso. Neste sábado, o Observatório acompanhava a direção do fluxo de lava e informou que o mesmo seguia rumo a Ruanda.



A última erupção do Nyiragongo havia sido em 17 de janeiro de 2002 e causou a morte de mais de 100 pessoas. O fenômeno cobriu de lava quase toda a parte leste de Goma, incluindo metade da pista de pouso do aeroporto. A erupção com mais vítimas ocorreu em 1977, quando mais de 600 pessoas morreram.



Goma fica na face sul do vulcão e tem vista para o Lago Kivu. A região de Goma, situada na província de Kivu do Norte, fronteira com Ruanda e Uganda, tem seis vulcões, todos com altura superior a 3.000 metros.