Nove mortos e dois feridos graves na queda de um teleférico na Itália

(foto: Bombeiros/Divulgação)

A queda de umadeixou, neste domingo (22), nove mortos e dois feridos graves em, estação balnear do lago Maggiore no Piemonte (norte), anunciou um porta-voz dos serviços de resgate."Dois feridos foram levados com urgência absoluta ao hospital pediátrico Regina Margherita de Turin", disse o porta-voz Walter Milan.Os feridos são duas, explicou.Imagens dos bombeiros mostram os escombros da cabine em uma área arborizada cujoacentuado dificulta o acesso.O popular teleférico conecta em 20 minutos a cidade de Stresa com o, que termina a quase 1,5 mil metros e oferece uma vista espetacular dosO acidente, ocorrido a 300 metros do cume, ocorreu devido a um cabo quebrado, provocando a queda da cabine na qual 11 pessoas viajavam, segundo a agência de notícias Ansa.O teleférico esteve fechado entre 2014 e 2016 para trabalhos de manutenção.