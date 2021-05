Lava atinge aeroporto na RDC após erupção

Um rio de lava procedente do vulcão Nyiragongo, no leste da República Democrática do Congo (RDC), atingiu o aeroporto da cidade de Goma no começo deste domingo, anunciaram autoridades locais.



"A situação está piorando", informou um oficial do Parque Nacional Virunga, onde se encontra o vulcão, em mensagem a funcionários, da qual a AFP recebeu uma cópia. "Além do rio de lava na direção nordeste outro rio desce sobre a cidade. Chegou agora ao aeroporto e deve descer até o Lago Kivu", detalhou.



"A erupção do Nyiragongo é semelhante a de 2002", acrescentou o oficial, pedindo a todos que moram perto do aeroporto que deixem a região imediatamente. Ele assinalou que, no momento, "os outros bairros da cidade não correm perigo" e não devem ser alcançados pela lava.



Milhares de pessoas já haviam deixado a cidade antes mesmo de o Monte Nyiragongo começar a lançar uma fumaça vermelha no céu noturno. Autoridades ativaram um plano de evacuação no fim da noite.



A última erupção do Nyiragongo havia sido em 17 de janeiro de 2002 e causou a morte de mais de 100 pessoas. O fenômeno cobriu de lava quase toda a parte leste de Goma, incluindo metade da pista de pouso do aeroporto.



Goma fica na face sul do vulcão e tem vista para o Lago Kivu. A região de Goma, situada na província de Kivu do Norte, fronteira com Ruanda e Uganda, tem seis vulcões, todos com altura superior a 3.000 metros.