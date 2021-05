Segundo pesquisa, maioria dos russos não quer se vacinar contra a COVID

(foto: AFP / Ishara S. KODIKARA)

A maioria dos russos descartou a vacinação contra o, segundo pesquisa realizada nesta quarta-feira (12/5), que destaca as dificuldades da campanha de imunização no país.A primeira vacina contra o coronavírus, batizada de Sputnik V, foiem Moscou em agosto de 2020, mas o ceticismo sobre a vacina é um grandena Rússia, dizem os especialistas.De acordo com uma pesquisa do Levada Center, 62% dos russosem se vacinar com a Sputnik, apontada pelo presidente Vladimir Putin como "a melhor do mundo".Levada afirmou ainda que 56% dos russos não teme contrair o, acrescentando que o número não mudou desde fevereiro.De acordo com a pesquisa, o número de pessoas que desejam se vacinar diminuiu no último ano - 26% disseram que estavama se vacinar, ante 30% em fevereiro.Dos entrevistados, 10% afirmaram já ter sido vacinados.Putin, de 68 anos, exortou repetidamente osa se vacinarem, dizendo que ele próprio foi vacinado. No entanto, não especificou qual das três principais vacinas do país - Sputnik V, EpiVacCorona ou CoviVac - recebeu.A Rússia suspendeu quase todas as restrições contra o coronavírus, e muitos russos se recusam a usar máscaras no transporte e em outros locais públicos.O país tem sido um dos mais afetados pela COVID-19, e alguns especialistas afirmam que as autoridades subestimam o número de mortes por coronavírus.