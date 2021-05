Criminoso de guerra sérvio-bósnio Karadzic vai cumprir pena no Reino Unido

O governo britânico anunciou nesta quarta-feira (12) ter aceitado que o criminoso de guerra sérvio-bósnio Radovan Karadzic, condenado pelo genocídio de Srebrenica em 1995, seja transferido ao Reino Unido para cumprir em uma de suas prisões o restante da condenação.



Líder político dos sérvios da Bósnia, Karadzic, de 75 anos, foi condenado a 40 anos de prisão em primeira instância por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A pena foi ampliada para prisão perpétua no julgamento da apelação em 2019.



"É uma das poucas pessoas que foram declaradas culpadas de genocídio. Foi responsável pelo massacre de homens, mulheres e crianças no genocídio de Srebrenica e ajudou a executar o cerco de Sarajevo com seus ataques impiedosos à população civil", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab.



"Deveríamos nos orgulhar do fato de que, desde o apoio do Reino Unido para garantir sua prisão, até a cela de prisão que ele enfrenta agora, a Grã-Bretanha apoiou a busca de justiça por estes crimes hediondos durante 30 anos", disse Raab.