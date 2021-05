EUA expressa apoio a suspender patentes de vacinas contra COVID

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (foto: AFP/Reprodução)

, anunciou nesta quarta-feira (5) seu apoio a uma suspensão geral da proteção de patentes para as vacinas contra aa fim de acelerar a produção e a distribuição de imunizantes no mundo.Embora os direitos de propriedade intelectual para as empresas sejam importantes,"apoia a isenção destas proteções para as vacinas para a COVID-19", disse a representante comercial dos Estados Unidos, Katherine Tai, em um comunicado."Trata-se de uma crise sanitária mundial e as circunstâncias extraordinárias da pandemia de COVID-19 exigem medidas extraordinárias", acrescentou.estão exigindo a liberação temporária de patentes de vacinas para acelerar a produção, mas alguns países são contra, incluindo a França, que defende o aumento das doações para as nações mais desfavorecidas.As poderosas empresas farmacêuticas, por sua vez, se opõem em todo o mundo à suspensão de suas patentes, sob o argumento de que isso desencorajaria a realização de pesquisas caras.Tai reconhece que as negociações na OMC "levarão tempo, considerando o caráter consensual da instituição e a complexidade das questões em jogo"."O objetivo (...) é fornecer o máximo de vacinas seguras e eficazes ao máximo de pessoas o mais rápido possível", insistiu Tai, em meio a um avanço generalizado da pandemia, especialmente na Índia."O governo continuará a intensificar seus esforços, em colaboração com a iniciativa privada e todos os potenciais parceiros, para ampliar a fabricação e a distribuição de vacinas", acrescentou a embaixadora.