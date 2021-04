Homem mata duas crianças e fere 16 pessoas em jardim de infância

O homem que invadiu o jardim de infância armado de uma faca, matando duas crianças, foi preso (foto: Clker-Free-Vector-Images/Pixabay)

Um homem armado com uma faca atacou um jardim de infância no Sul danesta quarta-feira (28), matando duas crianças e ferindo outras 16 pessoas, reportou a imprensa oficial.Segundo a agência de notícias Xinhua, o "incidente de esfaqueamento" ocorreu em, cidade da região autônoma de Guangxi Zhuang.prendeu o suspeito e uma investigação sobre o ataque está em andamento, acrescentou a agência.Ataques anão são incomuns na China, que restringe duramente o acesso a armas de fogo.Em 2018, um homem que esfaqueou e matou nove crianças e feriu outras 11 no norte da China foi condenado à morte.