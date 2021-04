Cúpula do Clima: para Greenpeace, Bolsonaro mente em discurso

No blog do Vicente, no Correio Brasiliense, a jornalista Rosana Hessel frisou que oJair Bolsonaro (sem partido), não em seu discurso na Cúpula do Clima , nesta quinta-feira (22/4). “O governo Bolsonaro reafirma acabar com desmatamento ilegal em 2030, e anuncia zerar emissões de carbono em 2050, porém não possui política pública para a contenção do desmatamento. É impossível proteger a floresta dando fundos a alguém responsável por níveis recordes de desmatamento na Amazônia e violações dos direitos humanos”, destacou no blog a Coordenadora de Clima e Justiça do Greenpeace, Fabiana Alves. Cúpula do Clima é organizada pelo presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, e conta com a participação dos principais líderes mundiais