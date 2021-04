O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, disse na cúpula do clima organizada pelos Estados Unidos que lidar com o aquecimento global pode se tornar uma "força motriz" para o desenvolvimento econômico.



"A resposta às mudanças climáticas não é mais uma limitação à nossa economia. Ao contrário, será a força motriz por trás do crescimento dinâmico de longo prazo, não apenas para o Japão, mas também para o mundo inteiro", disse ele.