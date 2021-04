Polícia dá detalhes de eventos que levaram à morte de policial no Capitólio

(foto: Win McNamee/Getty Images/AFP)

A Polícia do Capitólio divulgou nesta sexta-feira (02/04), detalhes adicionais sobre os eventos que levaram à morte de um policial após ataque próximo da sede doamericano, em Washington, nesta tarde. O suspeito também morreu.Segundo comunicado, pouco depois das 14h (de Brasília), um homem dirigindo um sedam azul invadiu uma área cercada e atropelou dois policiais. Logo em seguida, ele deixou o veículo, carregando uma faca, e correu em direção aos agentes. Nesse, de acordo com a nota, pelo menos um dos policiais atirou no suspeito, que foi levado ao hospital e morreu por volta de 14h30.Os agentes também foram encaminhados ao centro médico e um deles não resistiu aos ferimentos. A identidade da vítima foi preservada para que a família seja notificada primeiro. "Aestá em progresso. Vamos fornecer mais detalhes assim que pudermos", ressalta o texto, publicado no Twitter da polícia.