Artista é detido com garrafa contendo pano em chamas em frente ao Palácio do Eliseu

Três pessoas, uma delas um artista de Belarus portando uma garrafa contendo um pedaço de pano em chamas, foram detidas na noite de ontem em frente ao palácio presidencial da França, quando protagonizavam uma ação que classificaram como político-artística, informaram fontes concordantes nesta sexta-feira.



Dois dos detidos foram colocados sob custódia por "violência voluntária com arma". Segundo os primeiros elementos da investigação, revelados pela promotoria, "o homem se apresentou em frente ao Palácio do Eliseu portando uma garrafa contendo um líquido e um pedaço de tecido previamente em chamas. Diante da presença policial, jogou a garrafa no chão."



Segundo uma fonte ligada ao caso, trata-se do artista Alexéi Kuzmich, 33, de Belarus. Em sua conta no Instagram, ele afirma, na mensagem "Carta a Macron. Presidente. França", que foi a Paris "cumprir uma revolução em um país que se relaciona hoje com o fascismo".



O artista compara o presidente francês ao chefe de Estado de Belarus, Alexander Lukashenko, que provocou uma grande onda de protestos a partir de 2020. As duas pessoas que estavam com ele - um homem e uma mulher - "fotografavam e filmavam a cena", segundo o Ministério Público de Paris.