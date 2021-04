O governo americano de Joe Biden informou nesta sexta-feira (2) que suspendeu as sanções impostas pela administração do ex-presidente Donald Trump a procuradores e funcionários do Tribunal Penal Internacional (TPI).



O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos continuam se opondo ao desejo do TPI de investigar a atuação de soldados americanos no Afeganistão e Israel, mas disse que "estes casos seriam melhor abordados mediante a participação de todas as partes interessadas no processo do TPI ao invés de através da imposição de sanções".