Homem é acusado nos EUA de ameaçar matar Biden

A promotora-geral do, Dana Nessel, acusou nesta terça-feira (16/3) um homem de ameaçar matar o presidente americano,a principal deputada democrata, Nancy Pelosi, e a governadora daquele estado, Gretchen Whitmer, também democrata.Joshua Doctor, de 21 anos, publicou "múltiplos comentários ameaçadores" na rede social iFunny, informou a promotora.Ele dizia que usaria umapara matar funcionários selecionados como forma de "catalisar" uma nova revolução norte-americana.Segundo Dana, o celular de Doctor armazenava informações sobre como fabricare onde encontrar o material necessário para fazê-lo. O rapaz, que se entregou hoje, é acusado de ameaçar executar um ato de terrorismo e usar um computador para cometer crimes.tinhaAmbas as acusações têm uma pena potencial de 20 anos. A primeira apresentação de Doctor ao juiz está prevista para 8 de abril.No fim de janeiro, o governo lançou um alertadevido a ameaças de "extremistas" contra a administração Biden.Em seu discurso de posse, no começo do ano, o presidente americano prometeu "derrotar o aumento do extremismo político, a supremacia branca e o terrorismo doméstico".Em outubro passado, a governadora Gretchen Whitmer foi alvo de um pequeno grupo de ultradireita que planejava sequestrá-la pela imposição de restrições sanitárias para conter as infecções pelo novo