Biden diz que quer aprovar reforma policial significativa no Congresso

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou neste sábado que está empenhado em assinar um projeto de reforma policial histórico. O democrata usou a sua conta no Twitter para lembrar e lamentar a morte de Breonna Taylor, que ocorreu no ano passado por policiais do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville.



"A morte de Breonna Taylor foi uma tragédia, um golpe para sua família, sua comunidade e a América. Enquanto continuamos a lamentá-la, devemos avançar para aprovar uma reforma policial significativa no Congresso", escreveu na publicação.