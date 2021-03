Maduro: 'Brasil é o epicentro do coronavírus na América do Sul e no mundo'

Nicolás Maduro alertou a ONU a respeito do agravamento da pandemia de COVID-19 no Brasil (foto: Yuri Cortez/AFP)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou, nesta terça-feira (16/3), que seu país está tentando combater duas variantes do novo coronavírus que se originaram do Brasil (P1 e P2). Ele também disse que o Brasil se tornou o epicentro da doença no mundo.

Ele afirmou que radicalizou as ações de enfrentamento à pandemia para tentar controlar a mutação, que provavelmente veio do Amazonas: “Vamos ter que combater as variantes P1 e P2 do Brasil. Meu chamado é à proteção. Tomamos medidas especiais nos últimos sete dias nas regiões de Caracas, Miranda e Bolívar”.



Ajuda da ONU





Na quarta-feira (10/3), Maduro havia pedido ajuda à Organização das Nações Unidas (ONU) para que o Brasil controlasse a crise sanitária. Ele declarou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deveria “reconhecer a gravidade da pandemia e coordenar os países vizinhos no controle da doença”.





Com população de 28,7 milhões de habitantes, a Venezuela registrou mais de 1,4 mil mortes e 145 mil casos da doença. O país teve sua crise financeira agravada em decorrência da pandemia.





No ano passado, a organização humanitária britânica Oxfam publicou uma pesquisa que mostrava que 33% dos venezuelanos entraram para o limite extremos da fome com o surgimento da doença.