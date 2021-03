A Procuradoria de El Salvador fez buscas nesta terça-feira (16) nos escritórios do Congresso, controlado pelos opositores do presidente Nayib Bukele, como parte de uma investigação sobre a suposta existência de centenas de "cargos fantasmas", denunciados por um sindicato de funcionários.



"A Procuradoria Geral da República de El Salvador executa ordem de busca nas instalações da Assembleia Nacional, como diligência de investigação por cargos irregulares", anunciou a instituição em sua conta no Twitter.