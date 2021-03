Mísseis israelenses disparados contra Damasco são interceptados na Síria

A defesa síria interceptou mísseis israelenses sobre Damasco, noticiou na noite desta terça-feira (16) a agência oficial síria Sana.



"Nossas defesas aéreas interceptaram um ataque israelense", reportou a Sana.



A agência acrescentou que a Síria abateu "vários mísseis (...) sobre Damasco". Desconhece-se se há vítimas.



Desde o início da guerra na vizinha, Síria, em 2011, o Estado hebreu lançou centenas de ataques contra posições do poder sírio e seus aliados, as tropas iranianas e as forças do Hezbollah libanês.



Israel declara regularmente que não deixará que a Síria se torne posição militar para as forças iranianas.