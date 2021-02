Ônibus sem motorista circula pela cidade espanhola de Málaga

Um ônibus sem motorista começou a circular nas ruas de Málaga, sul da Espanha, em um projeto inédito na Europa. Dotado de sensores e câmeras, este ônibus 100% elétrico entrou em serviço no sábado, para fazer um trajeto que une o porto ao centro da cidade andaluza. Um circuito de 8 km que ele faz por seis dias na semana.



"O ônibus sabe em cada momento onde está, sabe em cada momento tudo o que tem ao seu redor", explicou à AFP Rafael Durbán Carmona, diretor da divisão sul da sociedade Avanza, líder do consórcio público-privado responsável pelo projeto.



O veículo "pode interagir com as infraestruturas, com os semáforos", que também estão equipados com sensores que indicam quando estão vermelhos, apontou.



O ônibus também tem um dispositivo de inteligência artificial que lhe permite melhorar suas "decisões" em função dos dados que coleta ao longo do trajeto.



Desenvolvido pela empresa espanhola Irizar, se parece com outro ônibus qualquer: mede doze metros de comprimento e pode levar 60 passageiros.



A Europa viu outros projetos de veículos autônomos, como na França ou na Estônia, mas nenhum que envolva um ônibus urbano de tamanho normal que ocupe as mesmas ruas que outros automóveis.



A legislação espanhola não autoriza que um veículo circule sem alguém para conduzi-lo, portanto um motorista ocupa o assento sem tocar no volante ou nos pedais. Sua tarefa consiste em, excepcional e ligeiramente, corrigir a trajetória, como por exemplo ao chegar a uma rotatória.