'Metade fêmea, metade macho': pássaro raro é fotografado nos EUA

Um pássaro que parece ser metade fêmea e metade macho foi fotografado na Pensilvânia (EUA) por um observador que saiu correndo com sua câmera quando soube que uma amiga havia avistado o cardeal-do-norte (Cardinalis cardinalis).

Embora não seja um fato inédito, pássaros de sexo misto são raros.

Os cardeais-do-norte machos são vermelhos brilhantes, mas as fêmeas têm uma coloração marrom clara, sugerindo que este espécime pode ser uma mistura dos dois sexos.





O ornitólogo aposentado Jamie Hill, 69, disse à BBC que foi "um encontro único em sua vida".

Uma amiga de Hill lhe contou que tinha avistado um "pássaro incomum" no condado de Warren, no Estado da Pensilvânia (EUA).

Inicialmente, Hill se perguntou se o pássaro era leucístico — um termo que significa que o espécime teria uma perda de pigmentação em suas penas.

Mas depois de ver fotos de celulares, ele suspeitou que o animal tinha o que é chamado de ginandromorfismo, quando uma ave tem um ovário e um testículo funcionando.

Ele visitou a casa onde o cardeal havia sido visto. Ao longo de uma hora, foi capaz de fotografar o pássaro incomum.

"Depois de capturar as imagens, meu coração bateu forte pelas cinco horas seguintes, até que pudesse chegar em casa e processar as imagens para ver o que tinha conseguido", diz.

"Tenho procurado pelo extinto pica-pau-bico-de-marfim há quase duas décadas, e fotografar esta versão rara de um de nossos pássaros de quintal mais comuns, este cardeal-do-norte ginandromorfo, foi quase tão emocionante quando se eu realmente encontrasse o pica-pau e conseguisse fotografá-lo", acrescenta.

Jamie Hill observa pássaros há 48 anos (foto: Jamie Hill)

Aves metade fêmeas e metade machos são um fenômeno muito raro, explica à BBC o professor Brian Peer, da Western Illinois University (EUA), que pesquisou cardeais-do-norte ginandromorfos bilaterais (tipo de ginandromorfismo em que as regiões feminina e masculina ficam divididas na metade do corpo do animal) nos Estados Unidos.

Peer destaca que os cardeais-do-norte são pássaros muito comuns na América do Norte. Como o macho e a fêmea são tão diferentes na aparência, é mais fácil localizar um espécime ginandromorfo.

Mas, acrescenta, o fenômeno pode passar despercebido em algumas espécies.

Este possível cardeal-do-norte ginandromorfo não é o primeiro a ser visto na área (foto: Jamie Hill)

"O ginandromorfismo bilateral é aparentemente causado por um erro durante a divisão celular", diz ele.

"Um óvulo e seu corpo polar associado são fertilizados por espermatozoides separados. O indivíduo resultante é uma quimera macho-fêmea", completa.

Este possível cardeal-do-norte ginandromorfo não é o primeiro a ser visto na área.

Em 2019, um casal avistou um pássaro semelhante nos arredores, de acordo com a revista National Geographic. Hill especula que o cardeal que viu poderia ser o mesmo.

