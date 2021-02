Mãe engravida de segundo filho três semanas após ter concebido primeiro

Rebecca ficou surpreendida ao saber que estava grávida de gêmeos (foto: Reprodução/Instagram)

Um fenômeno que ocorre raramente na ciência ganhou as manchetes em Trowbridge, no condado de Wiltshire, na Inglaterra. Foi lá que Rebecca Roberts, de 39 anos, engravidou dos pequenos Noah e Rosalie numa circunstância anormal: os bebês, tidos como gêmeos, foram concebidos em momentos diferentes.

O fenômeno é conhecido como superfetação e apenas uma dezena de casos em todo mundo foram registrados até hoje. O caso ocorre quando uma mãe grávida continua a ovular e tem relações sexuais desprotegidas nesse intervalo. A segunda gravidez pode acontecer entre uma e quatro semanas depois da primeira.





Os gêmeos nasceram de cesariana com 33 semanas em setembro de 2020, durante a pandemia do coronavírus. Eles foram concebidos três meses um depois do outro. O primeiro a nascer foi Noah, com cerca de dois quilos.





Já sua irmã veio ao mundo com apenas um quilo, tendo que ficar numa UTI neo-Natal por quase dois meses.





Rebecca ficou surpresa com o fato ao relatar a situação numa postagem na rede social: “Eu nem sabia que era possível engravidar novamente durante a gravidez".





Depois de consulta com sua ginecologista, ela contou que um medicamento para fertilidade que estava tomando pode ter feito com que ela liberasse um óvulo quando já estava grávida.