Mulher faz sexo com ladrão para atrasá-lo e ser preso

(foto: pixabay/reprodução)

Uma mulher realizou umcom um ladrão nadede posto de gasolina em Bratislava, na Eslováquia, com o objetivo de distraí-lo até que a polícia chegasse. A informação foi divulgada pelo jornal "Sun".De acordo com a reportagem, o ladrão, de 24 anos, obrigou um funcionário da loja a entregar o dinheiro do caixa na madrugada de quarta-feira (27/1). Na ação, alevou um soco no rosto e, em seguida, se escondeu.Segundo a agência de notícias TASR, foi nesse momento que a mulher entrou na loja pela porta dos fundos. A suspeita é que ela possa ter feito o ato sexual para impedir o criminoso de fugir. Entretanto, policiais não esclareceram se a mulher poderia ter sido submetida ao ato sexual por medo de ser violentada.Um funcionário chamou a polícia e ele foi preso.