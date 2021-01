Fauci se diz tranquilo depois de trabalhar com Trump, que não valorizava a ciência (foto: Mandel Ngan/AFP)

Epidemiologista mais renomado dos Estados Unidos e integrante do governo há décadas, o experiente médico Anthony Fauci, de 80 anos, voltou a criticar o tratamento precoce nos casos de coronavírus, contrariando discurso do ex-presidente Donald Trump,com quem trabalhou nos últimos quatro anos.





Ao ser questionado por um jornalista sobre o fato “de estar menos constrangido” por não estar diante do republicano, ao criticar o uso de medicamentos como hidroxicloroquina, ele foi direto.





O médico se diz tranquilo por poder falar a verdade sobre a questão da hidroxicloroquina “Posso dizer que não tenho nenhum prazer em estar numa situação de contradizer o presidente, então foi algo que não sinto que poderia realmente dizer algo e não haveria nenhuma repercussão sobre isso. A ideia de que você pode subir aqui (no pódio) e falar sobre o que você sabe, quais são as evidências, o que é a ciência, e saber que isso - deixar a ciência falar - é um sentimento libertador”.





Anthony Fauci já teve rusgas com Donald Trump justamente pelo desprezo do ex-presidente à ciência. O médico foi chamado de idiota pelo gestor público em um discurso, estremecendo de vez a relação entre eles “As pessoas estão cansadas de COVID, de ouvir Fauci e esses idiotas”, afirmou Trump.





O médico começou os trabalhos no governo dos Estados Unidos no governo de Ronald Reagan, a partir de 1981. Depois, esteve nas gestões de George Herbert Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump. Agora, ao lado de Joe Biden, ele poderá outra vez trabalhar a favor da ciência, segundo a promessa feita pelo democrata, que tomou posse nesta semana em Washington.





Joe Biden, que havia prometido na campanha “ouvir a ciência”, lançou ontem um plano nacional para combater a pandemia no país mais afetado do mundo (os EUA têm mais de 400 mil mortes e 24,6 milhões de infectados). “Uma das coisas que vamos fazer é sermos totalmente transparentes, abertos e honestos”, afirmou o médico.