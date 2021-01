O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligará nesta sexta-feira (22) para seu homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmou em coletiva de imprensa a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, depois que o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, anunciou a notícia.



"Ele vai falar com o presidente de México", disse a funcionária. Esta ligação seria a segunda conversa telefônica de Biden com um líder estrangeiro, depois que o novo governo anunciou ontem que ele também conversará com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, nesta sexta.