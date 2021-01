Biden estima que covid-19 deixará 'mais de 600.000 mortos' nos EUA

O presidente americano, Joe Biden, estimou nesta sexta-feira (22) que a pandemia de covid-19 deixará "mais de 600.000" mortos nos Estados Unidos.



"Estamos com 400.000 mortos, espera-se que cheguemos a muito mais que 600.000", disse o novo inquilino da Casa Branca, que nunca havia mencionado uma cifra tão alta.



"As famílias estão com fome. As pessoas correm o risco de serem despejadas. A perda de empregos está aumentando novamente", analisou Biden, antes de assinar ordens executivas para lidar com a crise alimentar que afeta milhões de americanos. "Precisamos agir", enfatizou.



As palavras pessimistas de Biden chegam em um momento em que os Estados Unidos ultrapassavam 410.000 mortes por coronavírus, com 24,6 milhões de infecções confirmadas desde o início do surto, há pelo menos um ano.