Índia: incêndio no Instituto Serum, maior fabricante de vacinas do mundo

imprensa indiana disse que a produção de vacinas contra a COVID-19 não foi afetada. Um incêndio foi declarado nesta quinta-feira (21/01) no Serum Institute of India, maior fabricante mundial de vacinas, de acordo com imagens da televisão local. A indiana disse que a produção de vacinas contra a COVID-19 não foi afetada.









De acordo com os canais, o incêndio começou em um local em construção, longe das instalações de produção de vacinas. "A instalação de produção de vacinas não foi afetada e isso não afetará a produção", declarou uma fonte do Serum Intitute of India à AFP, acrescentando que "o fogo começou numa nova fábrica em construção".

"Enviamos seis ou sete caminhões de bombeiros ao local. Não temos mais informações para compartilhar no momento sobre a extensão do incêndio ou se alguém está preso", disse à AFP um responsável pelo corpo de bombeiros local.





"Equipes da polícia chegaram ao local", informou à AFP a polícia de Pune, sem fornecer mais detalhes.





A Índia é o segundo país mais afetado - depois dos Estados Unidos - pela COVID-19, com mais de 10 milhões de casos confirmados, embora a taxa de mortalidade seja uma das mais baixas do mundo.





No início de janeiro, duas vacinas foram aprovadas com urgência: a Covishield, desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford e produzida pelo Serum Institute of India, e a Covaxin, fabricada pela empresa local Bharat Biotech.





A Índia lançou, no sábado, uma das campanhas de vacinação mais ambiciosas do mundo, com o objetivo de imunizar 300 milhões de pessoas até julho.