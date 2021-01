Governo Biden expressa apoio e elogia OMS na luta contra a covid-19

O novo governo dos Estados Unidos, com visão oposta a do ex-presidente Donald Trump, fez nesta quinta-feira (21) seu grande retorno à OMS, garantindo seu apoio e elogiando seu papel de liderança na luta contra a pandemia de coronavírus.



Menos de 24 horas após sua posse, o novo presidente americano, Joe Biden, marcou sua diferença em relação ao seu antecessor, que sempre minimizou a pandemia de covid-19 e rejeitou a Organização Mundial da Saúde, chamando-a de "fantoche" da China, ao trazer o imunologista Anthony Fauci para uma reunião do conselho executivo da organização sanitária.



Em seu discurso, Fauci, que já era membro da célula de crise do presidente Trump e que foi nomeado conselheiro por Joe Biden, anunciou que os Estados Unidos "pretendem cumprir suas obrigações financeiras para com a organização".



Ele também "agradeceu à Organização Mundial da Saúde por seu papel de liderança na resposta global de saúde pública a esta pandemia".



E, disse ele, "os Estados Unidos estão prontos para trabalhar em parceria e em solidariedade para apoiar a resposta internacional à covid-19, para mitigar seu impacto no mundo, para fortalecer nossas instituições, avançar na preparação para futuras epidemias, e melhorar a saúde e o bem-estar de todos os povos do mundo".



Balanço simbólico, o número de mortes causadas pela covid-19 nos Estados Unidos excedeu na quarta-feira o de soldados americanos falecidos durante a Segunda Guerra Mundial: a maior potência mundial já lamenta 405.400 vítimas fatais desde o início da pandemia. País mais enlutado em termos absolutos, os Estados Unidos também são o mais afetado em termos de número de casos (mais de 24,4 milhões).



Joe Biden reafirmou que o combate à pandemia seria uma de suas prioridades. Entre as primeiras medidas, ele ordenou o retorno dos Estados Unidos à OMS.



"Ontem (quarta-feira), o presidente Biden assinou cartas retratando o anúncio do governo anterior de se retirar da Organização, e essas cartas foram encaminhadas ao secretário-geral das Nações Unidas e a você, caro amigo", o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou Fauci.



- "Família de nações" -



Ele também anunciou que o presidente Biden deve emitir, ainda hoje, uma diretriz em que anunciará a intenção dos Estados Unidos de aderir ao dispositivo Covax, criado pela OMS para distribuir vacinas contra a covid em países desfavorecidos.



"Este é um grande dia para a OMS e um grande dia para a saúde global", respondeu o chefe da OMS.



"A OMS é uma família de nações e todos nós estamos felizes que os Estados Unidos permaneçam na família. Somos uma família", acrescentou.



Em julho passado, Washington, que havia denunciado a "má gestão" pela OMS da pandemia e sua complacência com a China, lançou oficialmente o procedimento para a retirada americana da instituição, pesando sobre as escassas finanças da OMS.



Falando sobre a missão internacional de especialistas da OMS que está atualmente na China para investigar as origens do novo coronavírus, Fauci desejou que a investigação seja "robusta e clara".