Biden assinou decreto interrompendo construção do muro com México, diz porta-voz

Uma das grandes bandeiras que elegeram o agora ex-presidente Donald Trump em 2016, a construção do muro entre os Estados Unidos e o México está suspensa por decreto assinado nesta quarta-feira, 20, pelo novo presidente americano, Joe Biden, cumprindo promessa de campanha. A revelação foi feita pela porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



A interrupção da construção do muro na fronteira mexicana foi um dos vários decretos assinados por Biden no dia de sua posse. Em um "choque de gestão", três deles ganharam a assinatura do novo presidente frente às câmeras: a volta dos EUA ao Acordo Climático de Paris, o compromisso do governo com minorias e a obrigatoriedade de uso de máscaras e manutenção de distanciamento social em áreas comandadas pelo governo federal.



De acordo com Jen Psaki, Biden também extinguiu restrições de viajantes de países de maioria muçulmana e enviou seu projeto de lei de imigração ao Congresso. Ela ainda afirmou que o novo governo quer fortalecer as restrições nucleares ao Irã e disse não ter conhecimento de planos do democrata de entrar em contato telefônico com o presidente da Rússia, Vladmir Putin. EUA e Rússia têm relações tensas desde relatos de envolvimento de Moscou nas eleições presidenciais americanas de 2016.