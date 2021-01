Revelações sobre OVNIs estão próximas, diz ex-membro do governo britânico

Movimento de divulgação impulsionado pelos Estados Unidos pode revelar informações sobre os discos voadores (foto: Reprodução/USAF)

Estamos próximos de revelações surpreendentes sobre objetos voadores não identificados (OVNIs) e vida extraterreste. Essa é a avaliação do ufólogo e ex-funcionário do governo britânico Nick Pope. "Vamos ver algumas grandes histórias de OVNIs em 2021", afirmou, ao jornal inglês Metro.

Segundo ele, um movimento de divulgação impulsionado pelos Estados Unidos, como o vazamento de vídeos da Marinha norte-americana em contato com OVNIs, leva a acreditar que a humanidade está a poucos passos de obter informações inéditas e surpreendentes. “Há um ímpeto crescendo e não há fumaça sem fogo”, afirmou Essa é a avaliação do ufólogo e ex-funcionário do governo britânico Nick Pope. "Vamos ver algumas grandes histórias de OVNIs em 2021", afirmou, ao jornal inglês Metro.Segundo ele, um movimento de divulgação impulsionado pelos Estados Unidos, como o vazamento de vídeos da Marinha norte-americana em contato com OVNIs, leva a acreditar que“Há um ímpeto crescendo e não há fumaça sem fogo”, afirmou





LEIA MAIS 17:21 - 11/01/2021 Site do governo dos EUA diz que mandato de Trump terminou nesta segunda

17:06 - 11/01/2021 Joe Biden recebe segunda dose da vacina contra a covid-19

16:44 - 11/01/2021 Israel reabrirá missão diplomática no Marrocos nos próximos dias o pedido de um relatório sobre o fenômeno OVNIs para o diretor de Inteligência Nacional. Uma resposta é esperada dentro de 180 dias da promulgação do pacote de alívio contra a COVID-19, uma vez que este projeto contém a Lei de Autorização de Inteligência, onde o requerimento sobre os objetos voadores não identificados foi articulado. De acordo com Pope, o Comitê de Inteligência do Senado dos EUA fez. Uma resposta é esperada dentro de 180 dias da promulgação do pacote de alívio contra a COVID-19, uma vez que este projeto contém a Lei de Autorização de Inteligência, onde o requerimento sobre os objetos voadores não identificados foi articulado.





“O Departamento de Defesa dos EUA sabe desde junho [de 2020] do pedido do comitê, e a força-tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados da Marinha dos EUA provavelmente já está trabalhando na resposta, então podemos obtê-la antes do prazo final de junho. Este relatório, por mais importante que seja, é apenas uma parte de um processo mais amplo", afirmou o ex-funcionário, que liderava a extinta divisão de pesquisa de OVNIs do Ministério da Defesa do Reino Unido.





As pesquisas sobre OVNIs foram canceladas pelo órgão em 2009, com a justificativa de que não serviam a nenhum propósito específico de defesa e estavam desviando a atenção de operações mais cruciais. No entanto, segundo Pope, avistamentos ainda acontecem e ele planeja acompanhar tudo de perto, uma vez que acredita que as pessoas têm o direito de saber.





O britânico afirmou ainda que a força-tarefa criada pelo governo dos Estados Unidos já compartilhou algumas conclusões provisórias com os colegas ingleses e enfatizou que algumas das revelações que estão por vir podem ser realmente "sísmicas".





*Estagiária sob supervisão de Fernando Jordão