Site do governo dos EUA diz que mandato de Trump terminou nesta segunda

Site oficial do governo dos EUA mostra mandato de Trump se encerrando nesta segunda-feira (foto: Reprodução/state.gov)

O site do Departamento de Estado dos Estados Unidos atualizou a sua página sobre o presidente Donald Trump. Lá, consta queAinda segundo o site, o vice de Trump, Mike Pence, também teve seu mandato encerrado nesta segunda-feira.



Oficialmente, Trump segue como presidente até o dia 20, quando o presidente eleito Joe Biden toma posse. O presidente já adiantou que não vai à posse de Biden, em Washington.



A biografia de Trump no site foi editada duas vezes, com a leitura "Donald J. Trump's term termine on 2021-01-11 19:49:00" e "Donald J. Trump's term termed on 2021-01-11 19:22 : 18." As duas versões colocam a data desta segunda após as 19h (21h no horário de Brasília).



Segundo o BuzzFeed, um funcionário "descontente" estaria por trás das mudanças no site. Nem o Departamento de Estado e nem a Casa Branca se pronunciaram.



Nesta segunda-feira, os democratas entraram com pedido de impeachment contra Trump. A alegação é de que o discurso do presidente incitou que apoiadores dele invadissem o Capitólio na última quarta-feira (06/01). (Com informações do Correio Braziliense)