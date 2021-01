Joe Biden recebe segunda dose da vacina contra a covid-19

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu nesta segunda-feira (11) a segunda dose da vacina dos laboratórios Pfizer e BioNTech contra a covid-19 e disse que levar vacinas aos braços das pessoas seria uma "prioridade número um" do seu governo.



"Estou com uma roupa muito informal para minha injeção", disse, brincando, o futuro presidente, antes de tirar o paletó e levantar a manga da camisa, agradecendo a um médico por receber a segunda dose da vacina.



"Minha prioridade número um é levar a vacina aos braços das pessoas o mais rápido possível, como acabamos de fazer hoje, o mais rápido que pudermos", disse ele aos repórteres, acrescentando que faria uma reunião virtual mais tarde com sua equipe encarregada da resposta à pandemia e anunciaria uma nova estratégia na quinta-feira.



O anúncio ocorre ocorre em um momento em que o lançamento da vacinação avança lentamente no país mais atingido do mundo pela covid-19, que já matou cerca de 375.000 pessoas nos Estados Unidos, com média de 3.000 óbitos diários.



Cerca de 25,5 milhões das primeiras doses das vacinas contra o coronavírus foram enviadas para hospitais, clínicas e lares de idosos em todo o país, mas apenas cerca de 9 milhões foram injetadas, de acordo com dados oficiais.



"De três a quatro mil pessoas morrendo por dia está além do limite... É errado e podemos fazer muito para mudar isso", disse Biden.



Ele enfatizou a necessidade de continuar com o distanciamento social e usar máscaras, e acrescentou que estava "chocado" com o fato de os legisladores republicanos se recusarem a usar máscaras quando foram forçados a um 'lockdown' de segurança durante a invasão ao Capitólio na semana passada por partidários do presidente Donald Trump.



"Acho que é irresponsável. Não é uma questão política, é uma questão de segurança pública", disse Biden.