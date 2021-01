COVID-19: Deputados apresentam projeto de vacinação obrigatória no Chile

Imunização começou em 24 de dezembro, com 10 mil doses da Pzifer. Para os dias 23 e 24 de janeiro, está prevista a chegada do primeiro lote da Coronavac (foto: Chandan Khanna/AFP)

Os deputados da oposição apresentaram nesta terça-feira (5/1) um projeto de lei para tornarcontra o novo coronavírus no Chile e não voluntária como estabelecido até agora."Queremos que essa vacina seja incluída na lista de vacinas obrigatórias que já existem", afirmou o deputado Gabriel Silver, da oposição democrata-cristã, ao apresentar ao Congresso o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade da inoculação contra o novoO Chile tem um robusto Programa de Vacinação, que permitiu, por exemplo, no ano passado vacinar 80% da população contra a gripe. Nele, existem vacinas obrigatórias, como a varíola."Diversos especialistas indicaram que, para atingir algum nível de segurança com relação a esta pandemia, é necessária imunidade de rebanho", o que seria alcançado vacinando pelo menos 80% da população, acrescentou o deputado Silver.O governo chileno garante que poderá vacinar contra a15 dos 18 milhões de habitantes do país até 30 de junho, após a assinatura de uma série de acordos internacionais.Em 24 de dezembro, o processo de vacinação começou no Chile com as primeiras 10 mil doses recebidas do laboratório Pzifer. Para os dias 23 e 24 de janeiro, está prevista a chegada ao país de uma primeira remessa da vacina, da farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, informou nesta terça-feira o ministro da Saúde, Enrique Paris.Inicialmente, o programa de vacinação contempla a inoculação, de formae gratuita, dos profissionais da saúde de linha de frente, para depois avançar para os grupos de maior risco. Até março, o programa prevê a vacinação de cinco milhões de pessoas.Uma pesquisa feita em novembro pela consultoria Ipsos mostrou que 70% dos cidadãos estariam dispostos a se vacinar contra o coronavírus, que atingiu fortemente oDesde o primeiro caso notificado em 3 de março, o Chile acumula 623.101 casos e 16.788 falecimentos confirmados por COVID-19, embora o número passe de 22.000 se considerados os casos prováveis.