Indonésia vai começar vacinação no próximo dia 13 com CoronaVac

Coronavac (foto: Sinovac/Reprodução) Indonésia anunciou nesta terça-feira (5/1) que vai começar a imunização contra a COVID-19 no próximo dia 13. O país vai utilizar a vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Quarto país mais populoso do mundo, com mais de 265 milhões de habitantes, aanunciou nesta terça-feira (5/1) que vai começar acontra ano próximo dia 13. O país vai utilizar adesenvolvida pelo laboratório chinêsem parceria com o









Até esta terça-feira, o país conta com 22 mil mortes e 772 mil casos confirmados, segundo a Universidade Johns Hopkins. A Indonésia é o local mais atingido pela pandemia no sudeste asiático.

Segundo o governo, já foram recebidas mais de 3 milhões de doses da Coronavac. Além do medicamento chinês, Sadikin fez acordo com as farmacêuticas Pfizer/BioNTech e AstraZeneca.



Ao todo, devem ser distribuídas no país 329 milhões de doses de vacinas.

A distribuição da vacina para as 34 províncias da Indonésia começou no último domingo (03/01). No 1º ciclo de vacinação serão oferecidas cerca de 1 milhão de doses.

Além disso, uma mudança no plano de vacinação vem chamando atenção. Em vez de priorizar idosos, profissionais de saúde e pacientes de grupos de risco, o país vai iniciar a vacinação em pessoas de 18 a 59 anos.

Além da Indonésia, a China, o Chile, a Turquia e o Brasil também devem usar a CoronaVac.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.