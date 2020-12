COVID-19: Papai Noel infectado causa 18 mortes em asilo

Visita do Papai Noel ao asilo ocorreu no início de dezembro (foto: Reprodução/VRT)

A visita do Papai Noel a um asilo em Mol, na Bélgica, provocou a morte de 18 idosos até agora. O Bom Velhinho estava infectado com o novo coronavírus e espalhou a doença entre os residentes da casa de saúde Hemelrijck e funcionários.





Segundo a emissora VRT, 157 foram contaminados pelo vírus até a última atualização desta reportagem.

A visita do Papai Noel ocorreu no início de dezembro. As fotos dele fantasiado com os velhinhos repercutiram nas redes sociais. Somente na véspera e no dia de Natal, foram registradas cinco mortes de idosos.



Segundo a gerência da casa de saúde Hemelrijck, o Papai Noel não sabia que estava infectado e a expectativa era de que a visita melhorasse o astral dos residentes.