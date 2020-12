Presente de Natal: empresário paga R$ 38 mil em dívidas de 114 famílias

Mike Esmond, o 'Papai Noel' norte-americano (foto: Redes Sociais/Reprodução) empresário Mike Esmond, da Flórida, nos Estados Unidos, entrou no clima de Natal e gastou cerca de R$ 38 mil para pagar dívidas de 114 famílias na comunidade em que ele vive, em Gulf Breeze.



O “Papai Noel” norte-americano já havia feito a ação no ano passado, quando ajudou 36 famílias. Em clima solidário, a notícia acabou tomando os jornais locais e encantou a população do país. , da Flórida, nose gastou cerca deR$ 38 milpara pagar dívidas de 114 famílias na comunidade em que ele vive, em Gulf Breeze.O “l” norte-americano já havia feito a ação no ano passado, quando ajudou 36 famílias. Em clima solidário, a notícia acabou tomando os jornais locais e encantou a população do país.

Mike é dono de uma empresa que constrói piscinas na Flórida. Ele contou com a ajuda de Joanne Oliver, que trabalha no governo local. A mulher cedeu uma lista de 114 pessoas que estavam em crise financeira ou à beira da falência.





“Consigo imaginar as pessoas que estão preocupadas com as contas recebendo um presente informando que a cidade de Gulf Breeze pagou as dívidas deles e que eles têm agora uma coisa a menos para se preocupar”, relatou Esmond ao jornal.

