Aos 19 anos, herdeira da cervejaria Guinness é encontrada morta

(foto: redes sociais/ reprodução) acordo com o jornal Daily Mail, ela foi encontrada inconsciente no fundo da piscina. A herdeira da cervejaria Guinness, Honor Uloth, de 19 anos, morreu em um acidente na mansão em que vivia com a família, em Sussex, Inglaterra. Decom o jornal Daily Mail, ela foi encontrada inconsciente no fundo da









Na sexta-feira (13/11), a família emitiu um comunicado informado que o causou a morte foi um acidente e que os órgãos da jovem foram doados. Ninguém viu o que aconteceu com ela, mas de acordo com a polícia ela pode ter batido com a cabeça ao mergulhar.