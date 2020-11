Presidentes sul-americanos cumprimentam Biden pela vitória; Brasil fica em silêncio

Bolsonaro se manteve em silêncio durante a tarde deste sábado (7) sobre o resultado das eleições nos EUA (foto: Alan Santos/Presidência da República)













Durante a tarde, Bolsonaro utilizou as redes sociais para informar sobre a situação do Amapá, que sofre com a Entre os países que optaram pelo silêncio, se destaca o Brasil, uma vez que Jair Bolsonaro apoiava abertamente a reeleição de Donald Trump. Durante o tempo em que os mandatos coincidiram, Bolsonaro realizou viagens aos Estados Unidos e não escondeu sua admiração por Trump. Nessa sexta-feira (6), durante discurso em Santa Catarina, o líder do Palácio do Planalto mudou o tom e disse que “Trump não é a pessoa mais importante do mundo” Durante a tarde, Bolsonaro utilizou as redes sociais para informar sobre a situação do Amapá, que sofre com a falta de energia elétrica

Temer e Moro parabenizam Biden

Se nenhum integrante do governo brasileiro utilizou as redes sociais para saudar Joe Biden e Kamala Harris, Michel Temer, que passou a faixa presidencial para Bolsonaro em 1º de janeiro de 2019, parabenizou o candidato democrata pela vitória. Além dele, Sergio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, também cumprimentou Biden.





Temer lembrou de quando se encontrou com Biden na Organização das Nações Unidas (ONU), poucos dias depois de assumir a presidência do Brasil, no lugar de Dilma Rousseff, alvo de um processo de impeachment. No fim da nota, Michel Temer se identificou como “ex-presidente da República do Brasil”.









PARABÉNS PRES. @JoeBiden Cumprimento o prezado amigo Joe Biden por sua eleição. Recordo com alegria os encontros que mantivemos, em particular a visita que você me fez na ONU, quando assumi a Presidência da República. Desejo-lhe

Votos de muito êxito.

Michel Temer

Ex-PR do Brasil. %u2014 Michel Temer (@MichelTemer) November 7, 2020



Já Sergio Moro afirmou que a democracia norte-americana continuará forte com Biden e que o Brasil e os Estados Unidos continuarão tendo "muito em comum".



"A democracia norte-americana continua forte. Parabéns ao presidente eleito Joe Biden. Brasil e Estados Unidos têm muito em comum e continuarão tendo."



A democracia norte-americana continua forte. Parabéns ao presidente eleito @JoeBiden . Brasil e US têm muito em comum e continuarão tendo. — Sergio Moro (@SF_Moro) November 7, 2020

“Cumprimento o prezado amigo Joe Biden por sua eleição. Recordo com alegria os encontros que mantivemos, em particular a visita que você me fez na ONU, quando assumi a Presidência da República. Desejo-lhe votos de muito êxito”, publicou Temer.Já Sergio Moro afirmou que a democracia norte-americana continuará forte com Biden e que o Brasil e os Estados Unidos continuarão tendo "muito em comum"."A democracia norte-americana continua forte. Parabéns ao presidente eleito Joe Biden. Brasil e Estados Unidos têm muito em comum e continuarão tendo."

Pelo menos seis presidentes entre os 12 países dautilizaram as redes sociais após a confirmação da vitória de para a presidência dos Estados Unidos . Os chefes de estado parabenizaram o candidato do Partido Democrata pelo triunfo sobre o republicano, que era apoiado abertamente por(sem partido), que se manteve em silêncio durante a tarde deste sábado (7), assim como toda a cúpula do governo.